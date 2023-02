Eine in Russland geborene Frau ist in den USA wegen versuchten Mordes schuldig gesprochen worden – weil sie eine Doppelgängerin mit einem Käsekuchen vergiften und deren Identität annehmen wollte. Nach dem am Donnerstag in New York verkündeten Urteil der Geschworenen drohen Viktoria N. nun bis zu 25 Jahre Haft.