Die Fifth Avenue in Manhattan zählt zu den teuersten Adressen der USA. Und mit dem Trump Tower errichtete sich der heutige US-Präsident hier in den Achtzigern ein Denkmal. Doch zuletzt sorgte der Wolkenkratzer für Schlagzeilen, die Donald Trump wohl kaum gefallen dürften:

2018 starb ein Mann bei einem Feuer,

und eine Petition könnte den Trump-Tower schon bald an der Obama-Avenue stehen lassen.

Nun droht Trump erneut Ärger mit seiner Luxusimmobilie: Kurz vor dem Eintreffen des US-Präsidenten zur Uno-Vollversammlung in New York sind Diebstähle in dem Gebäude bekannt geworden. Die Polizei ermittelt, da aus zwei Wohnungen Schmuckstücke im Gesamtwert von 353.000 Dollar gestohlen worden seien, berichtete am Sonntag unter anderem die "New York Times".

Diamanten-Armband für 117.000 Dollar weg

Die beiden bestohlenen Frauen gaben demnach an, die mit Edelsteinen besetzten Ringe, Armbänder, Ohrringe und Halsketten seien während ihrer jeweiligen Urlaube in den vergangenen Monaten abhanden gekommen.

Unter den Opfern ist auch eine 33-Jährige die bei der Polizei angab bei dem Einbruch in ihrer Wohnung im 59. Stock um ein 117.000 Dollar teures Diamanten-Armband gebracht worden zu sein. Auch eine 67-Jährige im 42. Stock wurde bestohlen. Die Polizei sucht nun nach einem oder mehreren Tatverdächtigen und überprüft, wer alles Zugang zu dem Gebäude hatte.

Doch damit nicht genug. Für die Aufklärung der Taten könnte Trump nun selbst zum Problem werden. Durch den Aufenthalt des US-Präsidenten in seinem Penthouse in dem Gebäude seien die Arbeit der Ermittler nämlich erschwert worden, berichtete die Nachrichtenagentur dpa. Das Gebiet in Manhattan wurde aus Sicherheitsgründen weiträumig abgeriegelt.