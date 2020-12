Weihnachtskonzert in New York Mann eröffnet vor Kirche das Feuer – und wird von Polizisten erschossen

In New York hat ein Mann am Rande eines Weihnachtskonzerts um sich geschossen. Mehrere Polizisten erwiderten das Feuer, der Täter erlag seinen Verletzungen. Die Hintergründe des Vorfalls sind unklar.