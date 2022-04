Mutmaßlich durch Schüsse sind am Dienstagmorgen (Ortszeit) in einer U-Bahn-Station in New York City mehrere Menschen verletzt worden. Das teilt die Feuerwehr mit.

Feuerwehrleute hätten zum morgendlichen Berufsverkehr Rauch im Viertel Sunset Park gesehen. In der U-Bahn-Station hätten sie mehrere verwundete Menschen vorgefunden. Den Angaben zufolge sollen 13 Verletzte in Krankenhäuser gebracht worden sein.