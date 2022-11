Ein Mann mit einer Axt und einem Schwert hat versucht, in die Redaktionsräume der »New York Times« zu gelangen. Er forderte laut einem Bericht der Nachrichtenagentur AP am Donnerstag in der Lobby des Hauptgebäudes der Zeitung, mit dem Politikressort zu sprechen. Demnach ging der Vorfall allerdings glimpflich aus: Der Mann habe seine Waffen abgegeben und ruhig auf das Sicherheitspersonal gewartet, als ihm das verweigert worden sei.