Der Rapper hatte sich im vorigen August schuldig bekannt. Die Mindesthaftstrafe lag bei fünf Jahren. Die Staatsanwaltschaft hatte sich für eine Strafe von sieben bis neun Jahren ausgesprochen.

Im Oktober 2021 war der 31-Jährige im New Yorker Baseballstadion Citi Field festgenommen worden, wo er bei einem Musikfestival auftreten sollte. Ihm wurde vorgeworfen, an einem Drogenhändlerring mitgewirkt zu haben, der zwischen Juni 2019 und Juni 2020 mehr als 100 Kilogramm Drogen wie Kokain, Heroin, Fentanyl und Crack auf der östlich an New York angrenzenden Insel Long Island und im Bundesstaat New Jersey verkaufte.