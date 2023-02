Gewalt an US-Grundschule Sechsjähriger Schütze soll weitere Lehrerin angegriffen haben

Der Sechsjährige, der in den USA auf seine Lehrerin schoss, fiel wohl bereits früher durch Gewalt auf: Der Grundschüler soll versucht haben, eine andere Lehrkraft zu würgen, wie aus einem Brief an Behörden hervorgeht.