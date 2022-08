Palus wurde nach eigener Aussage kurzfristig des Platzes verwiesen, durfte aber später wiederkommen. In der von ihren Anwälten veröffentlichten Erklärung schrieb Palus von einer »rücksichtslosen und völlig unbegründeten Anschuldigung gegen mich«.

Schadensersatz soll an wohltätige Zwecke gespendet werden

Diese habe nicht nur dazu geführt, dass sie zeitweise aus dem Stadion verwiesen worden war. »Die falschen Anschuldigungen von Herrn Kyrgios wurden von Millionen Menschen in der Welt gesehen oder gelesen, was mir und meiner Familie erheblichen Schaden zugefügt hat.« Sie wolle den möglichen Schadensersatz an wohltätige Zwecke spenden.