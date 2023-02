Bulley war zuletzt am 27. Januar gesehen worden. Die Polizei geht bei ihren Ermittlungen davon aus, dass die Frau bei einem Spaziergang mit ihrem Hund in den Fluss stürzte und ertrank.

Die Finanzberaterin, die ihre Spaziergänge häufig im Internet dokumentiert hatte, war zuletzt gesehen worden, als sie wie gewöhnlich ihre beiden Töchter in die Schule brachte und dann mit ihrem Hund am Fluss nahe der Ortschaft St. Michael's on Wyre spazieren ging. Kurze Zeit später wurde ihr freilaufender Hund entdeckt. Ihr Telefon, das noch immer in eine Konferenz eingewählt war, wurde auf einer Bank gefunden.