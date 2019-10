Supermarkt in Abensberg Zwei Festnahmen nach tödlichen Schüssen in Niederbayern

Eine Person ist im niederbayerischen Abensberg in einem Einkaufsmarkt von Schüssen getroffen und getötet worden. Ein weiterer Mensch wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Er hat sich jedoch nicht auf dem Parkplatz des Supermarktes befunden und ist mittlerweile ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Die Täter - zwei Männer - seien auf der Flucht und mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung gefahren. Bei dem Fluchtfahrzeug könnte es sich um einen Transporter oder Kombi handeln. Es ist zu zwei Festnahmen gekommen. Die Fahndungen liefen aber weiter, teilte die Polizei mit. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Es sollen mehrere Wohnungen durchsucht worden sein.

Das Motiv und die Hintergründe der Tat waren zunächst völlig unklar. "Momentan läuft das volle Programm der Kriminalpolizei", sagte ein Polizeisprecher. Die Kriminalpolizei Landshut habe die Ermittlungen vor Ort übernommen, teilt die Polizei Niederbayern auf Twitter mit.

Dem Sprecher zufolge fielen die ersten Schüsse auf den 39-Jährigen gegen 18 Uhr auf dem Parkplatz. Etwa eine halbe Stunde später seien in der Nähe, ebenfalls in Abensberg - aber nicht auf dem Parkplatz - weitere Schüsse gefallen. Dabei wurde der zweite Mann schwer verletzt. Ob er in Lebensgefahr war, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen.