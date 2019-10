Im Fall einer mutmaßlich isoliert lebenden Familie auf einem Bauernhof in den Niederlanden muss ein Österreicher zunächst für 14 Tage in Haft. Das ordnete der Haftrichter in der ostniederländischen Provinz Drenthe an. Dem Mann wird Freiheitsberaubung vorgeworfen, teilte die zuständige Staatsanwaltschaft mit.

Der 58-Jährige hatte einen Bauernhof in Ruinerwold gemietet, auf dem ein Vater mit sechs erwachsenen Kindern offenbar neun Jahre völlig isoliert in einem Raum lebte. Er war am Dienstag festgenommen worden.

De rechter-commissaris van de rechtbank Noord-Nederland heeft zojuist de bewaring bevolen voor de duur van 14 dagen van een 58-jarige man op verdenking van wederrechtelijke vrijheidsberoving. De verdachte – die dinsdag werd aangehouden in Ruinerwold - zit in beperkingen. — OM Noord-Nederland (@OM_NoordNL) 17. Oktober 2019

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft darf er in Haft keinen Kontakt zur Außenwelt haben. Ausgenommen ist davon sein Rechtsanwalt.

Der abgelegene Hof in Ruinerwold wird von einer Spezialeinheit der Polizei umfassend durchsucht. "Wir erfassen alle Räume digital, so dass wir eine vollständige Übersicht bekommen", teilte die Polizei der Provinz Drenthe mit.