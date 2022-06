Freiheitsberaubung auf niederländischem Hof Österreichischer Helfer von isolierter Familie verurteilt

Im spektakulären Fall der isolierten Familie auf einem abgelegenen Hof in den Niederlanden ist der Österreicher Josef B. zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht sprach ihn in Assen der Freiheitsberaubung schuldig. Der Mann hatte nach Ansicht des Gerichts ermöglicht, dass der Vater der Familie neun Jahre lang seine Kinder auf dem Hof festhalten konnte, wie es in einer Mitteilung heißt.