Tierpark in den Niederlanden Gepard beißt Schüler aus Deutschland

Der Jugendliche hatte dem Bericht zufolge am Montag mit zwei Mitschülern den Safaripark in der Nähe von Tilburg im Süden des Landes besucht – und den Weg für Fußgänger trotz Warnungen verlassen. Dabei waren die Schüler in das Gehege der Raubtiere geraten. Ein Gepard habe den Jugendlichen in Arm und Kopf gebissen.