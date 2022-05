Weil sie in Schiffscontainern ein eigenes Gefängnis mit einer Folterkammer betrieben, sind in den Niederlanden elf Männer zu Haftstrafen von bis zu neun Jahren verurteilt worden. Das Amsterdamer Bezirksgericht erklärte, alle Angeklagten hätten »an dem Plan mitgewirkt, kriminelle Gegner oder deren Angehörige zu entführen, zu erpressen, zu foltern und zu töten«.

Die Polizei hatte vor fast zwei Jahren sieben Container in einem Wald im Süden des Landes entdeckt, nachdem Sicherheitsbehörden das von Kriminellen genutzte verschlüsselte Handykommunikationsnetzwerk Encrochat gehackt hatten. Richter urteilten später, dass die auf diese Weise gesicherten Beweise vor Gericht Bestand hätten.

Container mit Säge, Skalpellen und Zangen

Die Männer hätten eine Gruppe für den Kampf um Geld in der kriminellen Szene gebildet und geplant, »das Gesetz selbst in die Hand zu nehmen«, teilte das Gericht nun mit. Ihr Mangel an Respekt für die persönliche Freiheit und Integrität anderer sei »schockierend«, erklärten die Richter.

Bei einer Razzia fanden die Polizisten einen Container, der mit einem Zahnarztstuhl und Instrumenten wie Gartenscheren, einer Säge, Skalpellen und Zangen ausgestattet war. Sechs weitere Schiffscontainer erwiesen sich als Gefängniszellen.