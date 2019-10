Leichenfund in Groningen Zwei Tote in Kino entdeckt

In einem Kino in der niederländischen Stadt Groningen sind am Samstag zwei Leichen gefunden worden. Die Polizei geht nach eigenen Angaben von einem Verbrechen aus. Tatortermittler untersuchten das Gebäude und die Umgebung, teilte die Polizei der Stadt auf Twitter mit.

Mehrere Beamte seien vor Ort und die Umgebung des Filmtheaters Pathé im Zentrum der Stadt sei abgeriegelt worden. Die Polizei dementierte, ebenfalls via Twitter, ein Gerücht, demzufolge die Leichen in der Garage neben dem Kino gefunden worden seien. "Das stimmt nicht. Sie wurden im Kino gefunden. Wo genau teilen wir nicht mit."

Er gaan geruchten dat de twee slachtoffers in de parkeergarage zouden zijn aangetroffen. Dit klopt niet. Zij zijn gevonden in de bioscoop. Welke locatie precies delen we niet, dat maakt deel uit van ons onderzoek. — Politie Groningen (@polgroningen) October 26, 2019

In örtlichen Medien hieß es zudem, die beiden Toten seien am Morgen von Mitarbeitern des Kinos entdeckt worden. Wie der lokale Nachrichtensender RTV Noord berichtet, ist ein Parkgarage, die zum gleichen Gebäudekomplex gehört, ebenfalls abgesperrt. Fahrer, die ihre Wagen dort geparkt haben, dürften nicht hinein, meldet der Sender.

Pathé ist eine Kette mit mehr als zwei Dutzend Multiplex-Kinos in den Niederlanden. Das Filmtheater in Groningen, in dem nun die Toten entdeckt wurden, hat neun Säle und bietet Platz für knapp 1700 Besucher.