Augenzeugen berichteten in regionalen Medien, dass sie am Vormittag vier schwer bewaffnete Männer gesehen hatten. Sie hätten mit mindestens einem Gewehr und einem Beil versucht, Vitrinen bei einem Juwelenhändler aufzubrechen. Auf Fotos in den sozialen Medien sind schwer beschädigte Glasvitrinen zu sehen. Ob die Diebe etwas erbeutet haben, ist bislang unklar.

