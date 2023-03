Er erhielt drei Monate auf Bewährung, weil er das Kondom beim Sex heimlich abzog: In den Niederlanden ist zum ersten Mal ein Mann wegen so genanntem »Stealthing« verurteilt worden. Der 28-Jährige erhielt am Dienstag eine Bewährungsstrafe von drei Monaten, wie ein Gericht in Dordrecht mitteilte. Vom Vorwurf der Vergewaltigung sprach es den Mann aber frei.