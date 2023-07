Ein Anbieter von »Suizid-Sets« ist in den Niederlanden zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der Mann, der Pakete mit einem tödlichen Mittel online verkaufte und verschickte, wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft am Dienstag zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt, davon eineinhalb Jahre auf Bewährung. Laut Urteil verursachte er damit den Tod von mindestens zehn Menschen. Sterbehilfe ist in den Niederlanden nur unter bestimmten Bedingungen und ärztlicher Aufsicht erlaubt.