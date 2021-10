Urteil in Amsterdam Mord am Anwalt eines Kronzeugen – 30 Jahre Haft

Ein Gericht in Amsterdam hat zwei Männer zu je 30 Jahren Haft verurteilt – für den Mord an einem Juristen. Die Tat steht vermutlich in Zusammenhang mit der Ermordung des Kriminalreporters Peter R. de Vries.