Der Prozess um den Mord am niederländischen Kriminalreporter Peter R. de Vries muss aus Verfahrensgründen neu aufgerollt werden. Das hat das Strafgericht am Donnerstag in Amsterdam entschieden .

Kurz vor der geplanten Urteilsverkündung waren neue Beweise über die möglichen Auftraggeber des Mordes aufgetaucht. Daraufhin war die Beweisaufnahme wieder eröffnet worden. Doch dann musste eine Richterin ersetzt werden. Nach den Verfahrensregeln sei es deshalb erforderlich, den Prozess zu wiederholen, hieß es.