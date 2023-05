Autounfall in den Niederlanden Polizei nimmt betrunkenen »Boris Johnson« fest

Es war Sonntag, kurz nach Mitternacht, als die Polizei in Groningen mit einem Einsatz begann, der nun international für Schlagzeilen sorgt. Ein Mann war mit seinem Auto gegen einen Pfosten in der Nähe der Emma-Brücke gefahren. So weit, so unspektakulär. Die Beamten fanden das Fahrzeug verlassen vor. Sie gingen dann Hinweisen nach, wonach sich der Fahrer auf der Brücke aufhalte. So heißt es in Berichten über den Fall.