Niederlande Polizei weitet Untersuchungen zu isoliert lebender Gruppe aus

Der Fall einer Gruppe, die auf einem Hof in der niederländischen Provinz Drenthe jahrelang isoliert gelebt haben soll, wirft neue Fragen auf. Wie die Polizei mitteilte, hätten die offenbar lange in einem geschlossenen Raum nahe der Ortschaft Ruinerwold hausenden Personen ausgesagt, dass es sich bei ihnen um eine Familie handle. Laut Polizei untersucht eine Sondergruppe von 25 Beamten den Fall.

Insgesamt sollen demnach fünf mittlerweile erwachsene Kinder und entgegen früherer Angaben auch deren Vater seit 2010 in dem Raum gewohnt haben. Die Familie war dem Einwohnermeldeamt laut Polizei nicht bekannt.

Einer der jungen Leute, ein 25-jähriger Mann, hatte sich am Montag in einer Dorfkneipe gemeldet und um Hilfe gebeten. Daraufhin war die Polizei zu dem Hof gefahren und hatte die sechs Personen in einem kleinen, abschließbaren Raum entdeckt. Unklar ist bislang, ob die Menschen sich dort freiwillig aufhielten oder gegen ihren Willen festgehalten wurden.

Im Zuge der Ermittlungen war ein 58 Jahre alter Österreicher aus Wien festgenommen worden. Er war laut Polizei Mieter des Bauernhofes und soll dort regelmäßig Reparaturen ausgeführt haben, aber nicht auf dem Hof gewohnt haben.

In einem Bericht des niederländischen Regionalsenders "rtv" heißt es, der 25-Jährige soll in einem Betrieb beschäftigt gewesen sein, der dem Österreicher gehörte. Auch sei er bereits seit Längerem in den sozialen Medien aktiv gewesen. Bestätigt wurden die Angaben von der Polizei nicht.

Die Angabe, die Menschen hätten in einem Keller gelebt, korrigierte die Polizei am Morgen. Die Familie habe in einem "abschließbaren kleinen Raum in der Wohnung" gelebt, "es war kein Keller".

In welcher genauen Beziehung der Österreicher zu der Familie stand, ist demnach weiter unklar. Niederländische Medien hatten berichtet, dass die Gruppe in dem Raum auf das "Ende der Zeiten" gewartet hätte.