Als eine Streife den Tatverdächtigen nach einem Einbruchversuch am frühen Sonntagmorgen in Badhoevedorp kontrollieren wollte, fuhr dieser demnach zunächst mit einem Auto davon. Unterwegs stoppte der 32-Jährige und sprang in einen Kanal, um die Verfolger abzuschütteln. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt habe der Streifenpolizist nicht ins Wasser springen wollen. Er habe dann aber an einem Anlegesteg ein Surfbrett entdeckt, mit dem er den Kanal überquert habe.