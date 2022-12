»Personen, die sich in dem Restaurant befanden, klagten über Atemwegsreizungen«, sagte ein Sprecher der Polizei. Zwei Menschen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend in Osterholz-Scharmbeck. Am Abend sei eine Meldung eingegangen, sagte der Sprecher. Die Feuerwehr, die Polizei und der Rettungsdienst fanden sich daraufhin an dem Restaurant ein.