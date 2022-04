Insgesamt seien am Mittwoch 29 Objekte in und um Hannover durchsucht worden. 73 Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse für 25 Verdächtige in Hannover und anderen Städten in Niedersachsen seien vollstreckt worden. Die Ermittler hätten Geld, Schmuck, Uhren und Luxusautos im Wert von 1,2 Millionen Euro beschlagnahmt. Darüber hinaus hätten die Beamten unter anderem Drogen, eine Schusswaffe sowie Mobiltelefone sichergestellt.