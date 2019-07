Bei einem Einbruch in das Auto eines Beamten des Landeskriminalamtes Niedersachsen sind Akten mit sensiblen Daten gestohlen worden. Die Anfang Mai gestohlenen Akten lassen laut einem Bericht des Innenministeriums Schlüsse auf die Arbeit des Mannes und die Art seiner Informationsbeschaffung zu. Zuvor hatten NDR und "Hannoversche Allgemeine Zeitung" über den Fall berichtet.

Das Landeskriminalamt äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) sagte jedoch am Rande der Konferenz der SPD-Ressortchefs in Potsdam, er könne den Sachverhalt bestätigen. Weitere Details werde er in einer vertraulichen Sitzung des Innenausschusses am Freitag darlegen. "Es sind aber keine Akten abhanden gekommen, alles ist da", sagte Pistorius.

Dem Bericht des Innenministeriums zufolge arbeitet der betroffene Beamte im Dezernat für operative Informationsbeschaffung und führt dort V-Leute. Die Unterlagen hätten sensible Informationen und Daten enthalten, heißt es in dem Papier. Die Suche nach den Akten sei zunächst erfolglos verlaufen. Drei Tage nach dem Diebstahl habe ein Angler die Aktentasche in einem Teich südlich von Hannover gefunden.

Während persönliche Gegenstände wie Bargeld und EC-Karte des Beamten fehlten, seien die "offensichtlich" nicht gelesenen Unterlagen noch in der Tasche gewesen. Bislang sei ein Sicherheitsschaden für die operativen Maßnahmen des LKA nicht feststellbar, heißt es in dem Bericht. Grüne und FDP forderten im niedersächsischen Landtag eine Aufklärung des Vorfalls.