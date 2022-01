Niedersachsen Polizei durchsucht IC wegen Sprengstoffverdachts – Staatsschutz ermittelt

In Niedersachsen hat die Polizei an mehreren Orten nach Sprengstoff gesucht, unter anderem in einem Zug – ohne Ergebnis. Die Ermittler verdächtigen einen 17-Jährigen, eine »schwere staatsgefährdende Gewalttat« geplant zu haben.