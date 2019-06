Wegen 85 Morden an Patienten ist der frühere Krankenpfleger Niels Högel zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Oldenburg stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest, was eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren ausschließt. Zudem wurde Högel mit einem lebenslangen Berufsverbot belegt.

Die Taten sprengten jegliche Grenzen, sagte der Vorsitzende Richter Sebastian Bührmann. Högel war in diesem Prozess wegen Mordes in 100 Fällen angeklagt. In 15 Fällen sprach das Gericht den Angeklagten frei. Högel selbst hatte 43 Taten gestanden.

Die Staatsanwaltschaft hatte in 97 Mordfällen eine lebenslange Freiheitsstrafe unter Feststellung der besonderen Schwere der Schuld für ihn beantragt. Mehrere Nebenkläger hatten zudem auch auf eine anschließende Sicherungsverwahrung für den ehemaligen Krankenpfleger plädiert.

Keine Scham, Schuld, Reue, Empathie

Die Verteidigung des Ex-Krankenpflegers hatte in ihrem Plädoyer für 31 Fälle Freispruch gefordert. Rechtsanwältin Ulrike Baumann verwies in ihrem Schlusswort auf das positive Aussageverhalten ihres Mandanten. Ohne seine Angaben wären viele Taten überhaupt nicht zur Anklage gekommen.

Ein Gutachter hatte dem Ex-Pfleger Schuldfähigkeit attestiert, zugleich aber auffällige Persönlichkeitsstörungen festgestellt. Högel zeige Anzeichen von Störungen, diese seien aber nicht so ausgeprägt wie bei psychisch Kranken. Högel fehle es an Scham, Schuld, Reue und Empathie, hatte der psychiatrische Gutachter Henning Saß Ende April gesagt.

In seinem letzten Wort vor der Urteilsverkündung hatte Högel am Mittwoch bei den Angehörigen seiner Opfer um Entschuldigung gebeten. "Bei jedem Einzelnen möchte ich mich aufrichtig für all das, was ich Ihnen über Jahre angetan habe, entschuldigen", sagte der 42-jährige. Es sei ihm während des Prozesses klar geworden, wie viel unendliches Leid er durch seine "schrecklichen Taten" verursacht habe.

Högel soll von 2000 bis 2005 an den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst Patienten mit verschiedenen Medikamenten zu Tode gespritzt haben. Wegen des Todes von sechs Patienten auf der Delmenhorster Intensivstation hatte das Landgericht Oldenburg den ehemaligen Pfleger bereits 2015 zu lebenslanger Haft verurteilt. Er sitzt in der JVA Oldenburg.