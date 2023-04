»Ninja Killer« Florida richtet verurteilten Mörder hin

Gaskin hatte am 20. Dezember 1989 zwei Menschen umgebracht: einen 56-jährigen Mann und dessen 55-jährige Partnerin. Die beiden stammten aus New Jersey. Den Winter 1989 hatten sie in ihrem Ferienhaus in Flagler County an der Küste Floridas verbracht. Gaskin erschoss die beiden in ihrem Domizil. Weil er dabei komplett schwarze Ninja-Kleidung trug, erhielt er den Spitznamen »Ninja Killer«.