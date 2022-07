Die saarländische Polizei ermittelt gegen einen 58 Jahre alten Mann, der eine Radfahrerin tödlich verletzt haben und dann geflohen sein soll.

Der mutmaßliche Täter war laut einer Meldung am Sonntagabend auf einer Landstraße in der Gemeinde Nohfelden unterwegs. Gegen 22.24 Uhr soll er in einer Kurve mit seinem »hochmotorisierten« Audi RS3 Sportback auf die Gegenfahrbahn gekommen sein. Dabei habe er die 60-Jährige »nahezu frontal« erfasst.