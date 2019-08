Das Amtsgericht Augsburg hat nach Pfeilschüssen auf Passanten gegen einen 34-Jährigen Haftbefehl wegen zweifachen versuchten Mordes erlassen. Der Mann hatte am Dienstagmittag in einem Wohngebiet in Nordendorf mutmaßlich mehrere Pfeile auf zwei vor seinem Haus stehende Männer abgeschossen und diese schwer verletzt.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge handelte es sich bei den Männern um Zufallsopfer, sagte ein Polizeisprecher. Bei den Vernehmungen schwieg der Tatverdächtige zu den Vorwürfen.

Bei den Opfern handelt es sich um die Fahrer eines Lastwagens und eines Kleintransporters. Sie waren laut Polizei in der Nähe des Hauses des mutmaßlichen Schützen aus ihren Fahrzeugen ausgestiegen und daher zu Fuß unterwegs. Nachbarn des Mannes sollen die Verletzten auf ihren Grundstücken in Sicherheit gebracht und sie so vor weiteren Treffern geschützt haben.

Polizisten nahmen den Tatverdächtigen fest. Die 47 und 39 Jahre alten Opfer erlitten schwere Verletzungen im Oberkörper beziehungsweise im Gesicht und wurden notoperiert.

Für die Pfeilschüsse wurde laut Polizei ein gewehrähnliches Gerät verwendet. Wie viele Pfeile der 34-Jährige insgesamt verschossen habe, ist noch unbekannt. Auch das Motiv sei noch unklar. Die Ermittler schließen nicht aus, dass der Mann psychische Probleme haben könnte.