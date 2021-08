Norderstedt Einbruch in Bankfiliale – Diebe kamen offenbar über Loch in benachbarter Wohnung

Unbekannte sind in eine Bank in Norderstedt eingebrochen, kurz danach brannte in demselben Haus eine Nachbarswohnung. Einem Medienbericht zufolge handelt es sich um einen »spektakulären Coup«.