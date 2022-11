In Thüringen hat ein Mann offenbar seinen Haftantritt verschlafen. Aus diesem Grund hat er Polizisten um Hilfe gebeten. Der 19-Jährige erschien am Montag auf der Wache in Nordhausen und gab an, den Haftantritt am Morgen verpennt zu haben, wie die Landespolizeiinspektion der Thüringer Stadt berichtete. Geld für einen Zug zur Haftanstalt habe er auch nicht mehr gehabt.