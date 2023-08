Nordirland Polizist vergisst Laptop und Notizen auf Autodach – und fährt los

Ein hochrangiger Polizist in Nordirland hat seinen Laptop und einen Notizblock auf dem Dach seines Autos vergessen und ist losgefahren. Der Computer zerschellte auf der Fahrbahn, wie die Polizeidirektion in Belfast am Freitag bestätigte . Die Teile wurden demnach sichergestellt. Von einigen Seiten aus dem Notizblock fehle hingegen jede Spur, hieß es. Es werde versucht, den Inhalt nachzuverfolgen.