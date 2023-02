Erstmals seit 2017 ist in Nordirland auf einen Polizisten geschossen worden. Zwei Männer hätten in der Stadt Omagh aus kurzer Distanz vor schockierten Augenzeugen am Rande eines Fußballtrainings für Jugendliche auf den Mann gefeuert, der nicht im Dienst war, berichtete die Zeitung »Belfast Telegraph« am Mittwochabend.