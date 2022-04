Am 4. März 2018 wurde der damalige Innogy-Manager Bernhard Günther beim Brötchenholen von zwei Männern überfallen und mit Säure übergossen. Mehr als vier Jahre später hat die Staatsanwaltschaft Wuppertal nun Anklage in dem Fall erhoben. Wie die Behörde mitteilte, werde ein 41-Jähriger »wegen absichtlich herbeigeführter gemeinschaftlicher schwerer Körperverletzung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung« vor der großen Strafkammer des Landgerichts Wuppertal angeklagt.