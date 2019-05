Die Polizei in Nordrhein-Westfalen will zukünftig auch Mitarbeiter ohne kriminalistische Erfahrung zum Sichten kinderpornografischen Materials beschäftigen. Man komme bei den immer weiter steigenden Datenmengen nicht mehr hinterher, hieß es vom Landeskriminalamt (LKA).

Die "Rheinische Post" hatte zuerst darüber berichtet. Fast 150 Bewerbungen seien für die 24 neu eingerichteten Stellen eingegangen. Sven Schneider vom Cybercrime-Kompetenzzentrum des LKA sagte der "Rheinischen Post": "Das sind keine Polizisten. Es sind Leute, die wir vom freien Arbeitsmarkt nehmen und als Tarifbeschäftigte einstellen."

In der Ausschreibung wurde unter anderem eine abgeschlossene Ausbildung im IT-, Büro-, oder Verwaltungsbereich mit guter Abschlussnote oder ein Studium verlangt. Das Auswahlverfahren läuft laut LKA noch, es soll bald abgeschlossen werden.

Laut LKA gab es Pläne für diese Initiative bereits vor dem Bekanntwerden des vielfachen Missbrauchs auf einem Campingplatz in Lügde. Dort sollen über Jahre hinweg zahlreiche Kinder schwer sexuell missbraucht worden sein. Dem 56-jährigen Hauptverdächtigen Andreas V. wirft die Staatsanwaltschaft in der Anklage 293 Fälle vor. Untersucht werden in dem Fall viele tausend Bild- und Videodateien.