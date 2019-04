Nordrhein-Westfalen Betrunkener Autodieb schläft neben Autobahn

Auf dem Grünstreifen neben einer Autobahn in Nordrhein-Westfalen hat ein betrunkener mutmaßlicher Autodieb eine Pause eingelegt. Wie die Polizei in Dortmund mitteilte, wurden Beamte in der Nacht zum vergangenen Freitag an die Autobahn 2 am Kamener Kreuz gerufen. Dort fanden sie auf dem Grünstreifen einen schlafenden 39-Jährigen in einem Auto vor.

Erst durch mehrfaches lautes Klopfen habe der Mann geweckt werden können, hieß es im Polizeibericht. Beim Öffnen der Tür sei dann deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar gewesen. Im Auto lagen demnach diverse leere Flaschen und Dosen, die einst Bier und Schnaps enthalten hatten.

Ein Alkoholtest bei dem Mann verlief positiv. Zudem stellte sich heraus, dass das Auto als gestohlen gemeldet war. Der Wagen wurde beschlagnahmt, der Autodieb in Gewahrsam genommen.