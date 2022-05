Mit einem Großeinsatz sind Ermittler in Nordrhein-Westfalen gegen eine mutmaßliche Bande von Impfpassfälschern vorgegangen.

Rund 200 Einsatzkräfte hätten am Morgen insgesamt 15 Objekte in Düsseldorf, Duisburg, Köln und vier weiteren Städten durchsucht, teilen Staatsanwaltschaft und Bundespolizei in Düsseldorf mit . Dazu zählten den Angaben zufolge zwölf Wohnräume, zudem eine Apotheke, ein Coronatestzentrum und ein Kosmetikstudio.