Den Angaben zufolge hatte die Hauseigentümerin die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mit Hinweisen auf die Eindringlinge in dem Haus in Attendorn alarmiert. Kurze Zeit später fanden die Beamten den 29-Jährigen und die 30-Jährige in dem Bettkasten. Bei dem Mann wurden neben Drogen auch mehrere Gegenstände gefunden, laut Polizei handelte es sich um Interieur des Hauses. Unklar war zunächst, wie das Paar in das Haus gelangt war. Die Ermittlungen dauern an.