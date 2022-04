Razzia in NRW Getöteter 37-Jähriger – Hunderte Polizisten durchsuchen Flüchtlingsunterkünfte

In Nordrhein-Westfalen läuft seit den frühen Morgenstunden eine größere Operation, um den Tod eines 37-Jährigen aufzuklären.

Laut einer Mitteilung durchsuchen Hunderte Einsatzkräfte sechs Wohnungen und vier Flüchtlingsunterkünfte in Köln sowie eine Unterkunft in Wuppertal. Die Polizei will 18 männliche Verdächtige zwischen 17 und 60 Jahren wegen gemeinschaftlichen Totschlags in Untersuchungshaft nehmen.