Um den Tod eines 37-Jährigen aufzuklären, suchte die Polizei in Nordrhein-Westfalen bei einer Razzia am Donnerstagmorgen 18 Beschuldigte – doch die Einsatzkräfte haben keinen von ihnen festnehmen können. Nach ihnen werde nun europaweit gefahndet, teilen Staatsanwaltschaft und Polizei Köln mit .

Die Polizei will die 18 männlichen Beschuldigten, die zwischen 17 und 60 Jahre alt sein sollen, wegen gemeinschaftlichen Totschlags in Untersuchungshaft nehmen. Den Ermittlern zufolge waren die Männer am 10. März in Köln an einem Angriff auf einen 37-Jährigen beteiligt.