Hochwasser in Nordrhein-Westfalen Polizei berichtet von Plünderungsversuchen in Stolberg

Einige Menschen versuchen in Stolberg offenbar, die Hochwasserlage für sich auszunutzen – in mehreren Geschäften traf die Polizei mutmaßliche Plünderer an. Es soll sich jedoch um Einzelfälle handeln.