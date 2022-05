Bei dem Unfall mit drei Lastwagen wurde am Dienstag ein 64-Jähriger im Führerhaus eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er an der Unfallstelle reanimiert werden musste, wie die Polizei mitteilte. Der Mann schwebt demnach in Lebensgefahr. Auch ein Rettungshubschrauber sei am Unfallort gelandet.