Eine Aktion mit rund 200 Kräften lief im Dortmunder Hauptbahnhof. In Düsseldorf waren rund 250 Beamte laut NRW-Innenministerium unter anderem in der gesamten Altstadt und an der Rheinuferpromenade in Einsatz. In Köln kontrollierten mehr als 300 Beamte die Feiernden auf den Ringen und am Aachener Weiher in der Innenstadt.

Zudem gab es Kontrollen in Münster, Bonn und Aachen. Zum Teil handele es sich bei den Einsatzorten um Waffenverbotszonen – so in Düsseldorf und Köln. In Dortmund richtete die Bundespolizei im Hauptbahnhof eine temporäre Waffenverbotszone ein. Insgesamt waren mehr als 1000 Beamtinnen und Beamte an den nächtlichen Maßnahmen beteiligt.