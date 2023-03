Die Polizei ist in Nordrhein-Westfalen mit einer groß angelegten Razzia gegen Kinderpornografie vorgegangen. Die Behörden durchsuchten bei dem landesweiten Aktionstag die Wohnungen von 35 Beschuldigten in insgesamt 27 Städten, wie die Staatsanwaltschaft Köln und das Landeskriminalamt in Düsseldorf mitteilten. Einsätze gab es unter anderem in Bonn, Essen, Köln und Wuppertal.