Schlag gegen die Rockerszene SEK-Einsätze in mehreren Städten - sechs Festnahmen

In NRW haben Ermittler acht Wohnungen gestürmt und durchsucht. An dem Großeinsatz gegen Verdächtige aus dem Rockermilieu waren 240 Beamte beteiligt, sechs Männer kamen in Gewahrsam.