Geldautomaten-Sprengungen sind vor allem in Nordrhein-Westfalen ein immer größeres Problem. Die Zahl der Sprengattacken hat sich im bisherigen Jahr in NRW mehr als verdreifacht. Stand Mittwoch zählten die Ermittler 73 Sprengattacken im Vergleich zu 20 im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Deswegen will NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) den Kampf gegen die Kriminellen verschärfen.