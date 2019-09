Nostorf Projektil durchschlägt Autodach - 60-Jähriger schwer verletzt

In Mecklenburg-Vorpommern hat ein Jäger einen Jagdkollegen mit einem mutmaßlich versehentlichen Schuss durch ein Autodach schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Donnerstagnachmittag in Nostorf.

Der 74-jährige Schütze habe sich nach eigener Aussage mit seinem Gewehr auf dem Wagendach abgestützt, um ein Damwild zu erlegen, hieß es von der Behörde. Das Projektil durchschlug jedoch aus noch unklarer Ursache das Autodach und verletzte den zweiten Jäger, der auf dem Beifahrersitz saß.

Der 60-Jährige wurde mit einer schweren Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei beschlagnahmte die Waffe und den Wagen, um Spuren zu sichern. Gegen den Schützen wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

Anmerkung der Redaktion: Wir haben das Alter des Verletzten in der Überschrift korrigiert.