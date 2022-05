Drei junge Männer sollen in Nottuln bei Münster in ein Verkaufshäuschen für Erdbeeren eingebrochen sein. Ihre Beute, Sekt und Marmelade, brachten die Täter aber später zurück – samt Entschuldigungsbrief.

»Es tut us Leid. Wir sind hier aus Dummheit Eingebrochen. Wir bereuen es jetzt am endefekt und entschuldigen uns viel mals. Wir haben alles wieder zurückgetan. Sorry!« So haben es die Täter (in nicht ganz korrekter Rechtschreibung) auf ein Stück Papier geschrieben , das sie laut Polizei am Tatort hinterließen.